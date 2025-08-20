В Белгородской области два человека подорвались при поездке на машине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Краснояружском районе Белгородской области два человека пострадали, когда их машина подорвалась на взрывном устройстве на дороге между Колотиловкой и Репяховкой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался. Женщину с предварительным диагнозом "ушиб поясничной области" для обследования бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор.

После взрыва их автомобиль загорелся.