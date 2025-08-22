Поиск

Каменщик и Коган подали кассацию на запрет выезжать из РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экс-бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу на отказ нижестоящего суда признать незаконным временное ограничение на его выезд из РФ, говорится в материалах судебной картотеки.

Такая же жалоба поступила в Арбитражный суд Московской области в четверг и от бывшего председателя набсовета "Домодедово" (а по многолетним и неоднократно опровергавшимся слухам - его совладельца) Валерия Когана.

Запрет на выезд Каменщика и Когана наложен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о передаче "Домодедово" государству. Истец ходатайствовал об этом с учетом имеющихся и у того, и у другого "документов, разрешающих выезд за рубеж, недвижимости в иностранных юрисдикциях". Каменщик и Коган пытались отменить ограничения через Арбитражный суд Московской области, затем через Десятый арбитражный апелляционный суд.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами " Домодедово ". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 19 июня компании группы "Домодедово" перешли в собственность Росимущества.

Не единственный запрет

Для Каменщика запрет покидать Россию действует и в рамках обеспечительных мер по иску ООО "Домодедово Карго" к Alamo II Limited, который также рассматривается Арбитражным судом Московской области. Номинальным акционером компании-ответчика является Каменщик, говорится в материалах суда. "Домодедово Карго", еще находясь "под контролем иностранного инвестора, заключило кабальную сделку с Alamo II Limited, в результате которой в пользу компании из недружественного государства (Багамские острова) перечислено (выведено) $57,8 млн", сказано там же. Истец потребовал признать сделку недействительной, а, кроме того, подал заявление о запрете на выезд для Каменщика, обосновав это тем, что непринятие данной меры "может затруднить или сделать невозможным своевременное исполнение судебного акта, причинить значительный ущерб истцу".

Суд удовлетворил заявление о запрете на выезд Каменщика. Тот ходатайствовал об отмене этого решения, указав, что данные обеспечительные меры не связаны с предметом спора, при этом основания для ограничения его "конституционных прав как гражданина РФ на свободу передвижения отсутствуют". Суд, однако, не удовлетворил заявление экс-бенефициара "Домодедово".

