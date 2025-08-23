Поиск

Арестован соучастник убийства замначальника управления Генштаба Москалика

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании и аресте в Саратовской области россиянина, который по заданию украинских спецслужб доставил в Подмосковье взрывчатку для подрыва автомобиля замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Ярослава Москалика.

Фигурант - гражданин РФ 1976 года рождения. В июле 2023 года он "инициативно вышел на контакт с сотрудником украинских спецслужб, которому дал согласие на осуществление деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, за денежное вознаграждение".

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (пособничество в совершении теракта) и ч. 6 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенный организованной группой) УК России.

Утром 25 апреля в Балашихе во дворе одного из домов произошел взрыв припаркованного автомобиля. Проходивший рядом в этот момент замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Москалик погиб.

На следующий день в ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в преступлении - агента украинских спецслужб, имеющего вид на жительство на Украине, 42-летнего Игната Кузина.

