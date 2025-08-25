Банк России введет обязательные показатели для оценки финансового положения заемщика

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Банк России к 2027 году планирует ввести обязательные показатели для оценки финансового положения заемщика, говорится в актуализированном докладе ЦБ о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

ЦБ отмечает, что действующее регулирование не задает требований к анализу конкретного набора финансовых показателей для оценки финансового положения заемщиков. Их перечень и состав отдаются на откуп банков. Некоторые банки подходят к анализу формально и не принимают во внимание классические показатели долговой нагрузки, факторы устойчивости компаний, убыточности и величины чистых активов, а также игнорируют сигналы об отраслевых проблемах. Например, банки могут сохранять среднее финансовое положение при отрицательной EBITDA и ICR меньше 1 (Interest Coverage Ratio, который характеризует способность компаний своевременно обслуживать обязательства перед кредиторами). В отдельных случаях профессиональные суждения могут не показывать реальное положение дел заемщика.

Также может возникать недооценка риска компаний с госучастием, так как банки слишком надеются на господдержку. В отдельных случаях сам факт государственной собственности воспринимается банком как фактор, автоматически снижающий риски по заемщику. Но государство не всегда готово всецело принимать на себя риски и отвечать по обязательствам госкомпаний.

"Мы видим, что такая надежда на государство позволяет банкам откладывать создание резервов на долгий срок, что приводит к накоплению риска и убытков у некоторых заемщиков. В итоге такая стратегия может приводить к необходимости списания части долга для улучшения положения заемщика. Поэтому банкам следует тщательнее анализировать самостоятельную кредитоспособность таких компаний с учетом реальных юридически закрепленных механизмов поддержки, будущих контрактных поступлений и исторического опыта поддержки", - говорится в докладе.

ЦБ ожидает, что с 1 апреля 2026 года вступит в силу нормативный акт, предусматривающий запрет на использование банками собственных иных существенных факторов для снижения резерва при плохом финансовом положении заемщика. Например, за счет господдержки, когда ее реально нет. Планируется, что норма будет применяться ко всем ссудам, в том числе ранее выданным.

Кроме того, в планах ЦБ определить обязательный набор финансовых показателей для оценки финансового положения заемщиков. Регулятор планирует ввести пороговые значения ключевых финансовых показателей для хорошего финансового положения (например, не выше 3 по показателю "долг/EBITDA" и не ниже 2 по ICR) и среднего (4 и 1,5 соответственно).

ЦБ также планирует дать банкам возможность учитывать операционные денежные потоки для определения резерва по плохим ссудам. Регулятор разрешит формировать резерв ниже 100%, если заемщик продолжает операционную деятельность и имеет положительный операционный денежный поток. Уровень резервирования будет определяться операционным денежным потоком - его должно хватить на оплату процентов по оставшейся части долга, а показатель "долг (нетто, за вычетом резерва) / EBITDA" при этом должен быть меньше 4. Иными словами, резерв должен будет формироваться в размере той части долга, для обслуживания которой компании может не хватить операционного денежного потока.

Кроме того, в планах ЦБ пересмотреть подходы к оценке кредитоспособности инвестиционных проектов, в частности установить требования к бизнес-планам и прогнозам (набор обязательных финансовых метрик, реалистичность и выполняемость прогноза, анализ "план/факт") и учитывать качество прогнозов и оценку результатов их исполнения при определении размера резервов. ЦБ определит, какие именно сегменты проектного финансирования целесообразно анализировать посредством такого механизма.

Предварительно регулятор ожидает, что эти изменения начнут действовать с 1 октября 2027 года.