Группа AGR начала выпуск второй модели кроссоверов Tenet в Калуге

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Производство по полному циклу второй модели бренда Tenet - компактного кроссовера Tenet T4 - стартовало на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге, сообщила пресс-служба российской автомобильной группы AGR.

Первой запущенной в производство на заводе "АГР Холдинг" моделью, как сообщала компания в середине августа, стал кроссовер Tenet T7. О старте его продаж было официально объявлено на прошлой неделе в пресс-релизе ООО "Тенет Рус".

Бренд Tenet был создан в технологическом партнерстве российского "АГР Холдинга" и китайской компании Defetoo. Предполагается, что основу модельного ряда составят преимущественно автомобили SUV-класса. Для выпуска автомобилей на калужском автозаводе, ранее принадлежавшем немецкому Volkswagen, был подписан соответствующий специнвестконтракт (СПИК).

В AGR заявляли о планах вывести на российский рынок в 2025 году четыре модели среднего ценового сегмента.

Кроссоверы Tenet, по данным профильных СМИ, являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4.

