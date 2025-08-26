Продажи второй модели выпускаемых в Калуге кроссоверов Tenet стартовали в РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Компактный кроссовер Tenet T4, о старте выпуска которого на бывшей производственной площадке Volkswagen в Калуге было объявлено накануне, поступил в продажу в российские дилерские центры бренда, сообщила пресс-служба ООО "Тенет Рус".

Как сообщалось, в августе на калужском заводе "АГР Холдинг" было запущено производство по полному циклу двух моделей кроссоверов - Tenet T7, продажи которого стартовали на прошлой неделе, и Tenet T4.

Переднеприводный Tenet T4 оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с., шестиступенчатой преселективной коробкой передач DCT c двумя "мокрыми" сцеплениями. Габариты - 4320х1831х1652 мм. Автомобиль предлагается в комплектациях Active и Prime. Более базовая комплектация (Active) уже включает, в частности, 17-дюймовые алюминиевые литые диски, боковые зеркала с электрической регулировкой системы ABS, ESC, мониторинг давления в шинах (TMPS), четыре подушки безопасности и ряд других опций.

Переднеприводный Tenet T7, как сообщалось, оснащен турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Габариты модели - 4553х1862х1696 мм. Автомобиль также доступен для приобретения в комплектациях Active и Prime. Уже в начальной версии (Active) машина имеет 18-дюймовые алюминиевые литые диски, ассистенты парковки, четыре подушки безопасности, системы ABS, ESC, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный "зимний" пакет и ряд других опций.

Гарантийный период для автомобилей составляет 5 лет (3 года гарантии + 2 года дополнительной технической поддержки) или до 150 тыс. км пробега (100 тыс. км по гарантии + 50 тыс. км в рамках поддержки).

Бренд Tenet был создан в технологическом партнерстве российского "АГР Холдинга" и китайской компании Defetoo. Предполагается, что основу модельного ряда составят преимущественно автомобили SUV-класса. Для выпуска автомобилей на калужском автозаводе, ранее принадлежавшем немецкому Volkswagen, был подписан соответствующий специнвестконтракт (СПИК).

В AGR заявляли о планах вывести на российский рынок в 2025 году четыре модели среднего ценового сегмента.

Кроссоверы Tenet, по данным профильных СМИ, являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4.