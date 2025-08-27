Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вопрос об организации биржевой торговли рыбой выходит на финишную прямую, это сделает прозрачнее процесс ценообразования, но для бизнеса может обернуться дополнительной нагрузкой, считают в Росрыболовстве.

"Вопрос вывода рыбной продукции на биржу обсуждается уже долгое время, но сегодня он выходит на финальную прямую: в прошлом году было подписано соглашение о реализации проекта по созданию рыбной биржи в Петропавловске-Камчатском, ФАС и Минсельхоз готовят нормативную базу по регистрации внебиржевых сделок с рыбопродукцией объемом свыше 10 тонн", - заявило ведомство, анонсируя "рыбную" сессию на Восточном экономическом форуме.

"Это сделает прозрачнее процесс ценообразования, но для бизнеса обернется дополнительной нагрузкой. Возможно, следствием станет и определенная перестройка деятельности логистических компаний, поскольку это приведет к необходимости более строго выполнять различные нормативы", - полагает Росрыболовство.

"Рыбная" сессия на ВЭФе будет посвящена эффективным логистическим решениям, которые уже реализуются в отрасли, и перспективам их масштабирования. Кроме того, планируется обсудить меры по сокращению количества посредников в цепочке поставок от рыбака до прилавка, правовые и технические проблемы вывода рыбной продукции на биржу.

Росрыболовство подчеркивает, что "активно реализует программу модернизации рыбохозяйственного комплекса, включающую обновление промыслового флота, строительство логистических комплексов и перерабатывающих заводов в рамках программы инвестиционных квот, а также реконструкцию и модернизацию портовых мощностей, что призвано сделать рыбу доступнее для населения, улучшить качество продукции".

"При этом свою часть работы по поддержанию приемлемого уровня цен и ассортимента должен выполнить и частный бизнес, который занимается упаковкой, хранением, доставкой и реализацией рыбы. По данным регулирующих органов, именно в этом сегменте находится большое количество посредников и происходит основное удорожание продукции. И если у рыбаков и государственных компаний есть возможность отслеживать стоимость продаж и услуг, то ценообразование в рыбной логистике сегодня представляет собой "серую" зону, где сложно определить главные проблемные точки, чтобы выстроить наиболее эффективные операции", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее ФАС, наибольший вклад в ценообразование вносит звено посредников между рыбодобытчиком и торговой сетью. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, а их наценка составлять от 5% до 50%. Таким образом, цена на рыбную продукцию в процессе ее движения может возрастать в 2-3,5 раза.

Попытки ввести биржевую торговлю рыбой предпринимаются уже много лет. В сентябре 2024 года Петербургская биржа и Камчатский край подписали соглашение о реализации проекта по созданию рыбной биржи в Петропавловске-Камчатском. Детальной проработкой вопросов, связанных с организацией концепции рыбной биржи, занимается специально созданная межведомственная рабочая группа.

Вместе с тем рыбацкое сообщество сомневается в необходимости вводить биржевую торговлю рыбой. Для формирования ценовых индикаторов на этом рынке есть другие возможности, в частности, данные ФНС для внутреннего рынка и ФТС - для экспортного направления, считают представители этого бизнеса.