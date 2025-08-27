Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Негативно относимся", - ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к возможным гарантиям безопасности Украины, которые могут включать размещение европейских военных в этой стране.

Песков отметил, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО". По его словам, именно размещение военной инфраструктуры НАТО на Украине стало одной из первопричин конфликта.