В Нижневартовске ремонтируют двигатель вынужденно севшего здесь лайнера Air China

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Специалисты ремонтируют неисправный двигатель Boeing 777-300 авиакомпании Air China, который накануне совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Федеральная таможенная служба.

"Тюменские таможенники проводят необходимые операции в отношении самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Нижневартовска. Лайнер, следовавший рейсом Лондон - Пекин, вынужденно приземлился в Югре из-за неисправности двигателя. Специалисты оформили техническую посадку для замены воздушного судна. (...) В настоящее время проводится ремонт неисправного двигателя с использованием привезенной технической аптечки", - заявили в ФТС.

По словам и.о. начальника Тюменской таможни Алексея Тимановского, которые приведены в сообщении, если для ремонта потребуется доставка дополнительных иностранных запасных частей, будет принято решение о необходимости их таможенного декларирования и проведения таможенного контроля.

Утром 26 августа при выполнении рейса Лондон - Пекин экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в России. Предварительная причина - неисправность одного из двигателей.

Посадка прошла благополучно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. Пассажиры и члены экипажа были переведены в международный терминал и обеспечены питанием.

Air China направила в Нижневартовск резервный борт. В 21:22 по местному времени (19:22 по Москве) во вторник пассажиры улетели на прибывшем резервном самолете в Китай.