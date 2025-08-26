Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air China с пассажирами ранее вынужденно севшего в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) рейса Пекин - Лондон вылетел из этого российского аэропорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что во вторник при выполнении рейса Пекин - Лондон экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China принял решение сесть на запасной аэродром в России. Предварительная причина - неисправность одного из двигателей.

Посадка прошла благополучно. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

Пассажиры и члены экипажа были переведены в международный терминал и обеспечены питанием.

Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт.

Сургутская транспортная прокуратура контролирует работу служб аэропорта Нижневартовска.