Движение поездов в Волгоградской области возобновлено

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновлено, сообщили в Приволжской железной дороги.

"В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов,№244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки - менее часа", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг на станции в городе Петров Вал в связи с падением обломков БПЛА загорелось локомотивное депо, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.