Поиск

Движение поездов в Волгоградской области возобновлено

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновлено, сообщили в Приволжской железной дороги.

"В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: №107 Волгоград - Нижневартовск, №505 Имеретинский Курорт - Саратов,№244 Новокузнецк - Анапа, №358 Уфа - Имеретинский Курорт. Максимальное время задержки - менее часа", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг на станции в городе Петров Вал в связи с падением обломков БПЛА загорелось локомотивное депо, пожар потушен. По предварительной информации, пострадавших нет.

Волгоградская область Петров Вал локомотивное депо БПЛА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нарушено железнодорожное сообщение в Самарской области из-за падения дрона

Российские военные нейтрализовали за ночь 102 беспилотника ВСУ

В Ростовской области эвакуировали 89 человек из-за обломков дрона на крыше дома

Локомотивное депо загорелось в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за вечер среды 13 украинских БПЛА

ЕС рассматривает введение вторичных санкций в отношении России

Судебный процесс по иску о взыскании холдинга КДВ в доход РФ начнется в сентябре

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

ФССП просит обратить в доход РФ земельный участок, принадлежащий Ходорковскому

Что произошло за день: среда, 27 августа

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });