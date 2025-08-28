"Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин

Михаил Попков Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве еще двух женщин возбуждено в отношении известного как "ангарский маньяк" Михаила Попкова, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ в четверг.

По версии следствия, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку местности на Московском тракте в городе Ангарске Иркутской области, где встретил двух женщин. В процессе знакомства между ними произошла ссора.

"В ходе конфликта, пока одна из жертв сидела в салоне автомобиля, Попков накинул на шею девушке, находившейся на улице, веревку и стал своими руками стягивать ее концы. Убедившись, что она не подает признаков жизни, фигурант вернулся к (автомобилю - ИФ), вывел из него вторую женщину, после чего совершил ее убийство аналогичным способом", - говорится в сообщении.

Попкову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

"Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью", - отмечают в СКР.

Причастность Попкова к совершению этих убийств удалось установить в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Было возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин. Тогда предварительное следствие по нему было приостановлено, поскольку не было установлено лицо, совершившее преступление.

"На основании материалов дела, ввиду идентичности почерка злоумышленника, следователям удалось установить причастность Михаила Попкова к совершенному преступлению", - заявили в ведомстве.

Со своей стороны прокуратура региона сообщила, что контролирует расследование уголовного дела. Надзорное ведомство поддержит ходатайство следствия об избрании Попкову меры пресечения с целью оставления его в следственном изоляторе для проведения необходимых следственных действий.

Позже областная прокуратура проинформировала, что Ангарский городской суд ходатайство удовлетворил.

Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области, за что неоднократно был приговорен к пожизненному заключению. Его жертвами стали более 80 женщин.