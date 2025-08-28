Поиск

В школах, колледжах и детсадах РФ начались антитеррористические учения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Всероссийские учения по противодействию террористической угрозе начались в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

28 августа глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с министром просвещения России Сергеем Кравцовым дали старт всероссийскому антитеррористическому учению, которое завершится 30 августа.

По мнению Куренкова, в образовательных учреждениях необходимо регулярно обучать учителей действиям в нештатных ситуациях. "Наличие в школах технических средств и сотрудников охраны способны обеспечить лишь базовый уровень защиты. Они формируют фундамент безопасности образовательных учреждений. Но для достижения максимального эффекта необходимо регулярное обучение руководителей и педагогов действиям в нештатных ситуациях, а также отработка вопросов взаимодействия экстренных служб", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

"Очень важно, чтобы учения прошли в соответствии с тем регламентом, который установлен, чтобы еще раз посмотреть все элементы системы готовности к началу учебного года, в том числе с точки зрения безопасности образовательного процесса", - сказал в свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, впервые на общероссийском уровне к учению привлекаются не только работники школ, но и охрана детских садов. Он пояснил, что методической основой стали рекомендации по проведению в детских садах учений, тренировок для отработки действий в случае террористической опасности, в августе Минпросвещения направило их в субъекты России.

Кравцов отметил, что тем же письмом направлены программа и методические рекомендации для подготовки детей дошкольного возраста к действиям в условиях различных видов террористической опасности. "Эти документы разработаны с учетом возрастных психофизиологических особенностей дошкольников, и применение новых методик позволит привлекать воспитанников детских садов к учениям без риска нанесения им психологической травмы", - пояснил глава Минпросвещения РФ.

Это уже четвертые всероссийские антитеррористические учения, проводимые МЧС и министерством просвещения. Впервые данное мероприятие было организовано в августе 2023 года.

