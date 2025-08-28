Кремль заявил, что топливный рынок РФ полностью обеспечен

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ принимает меры для сохранения в стабильной зоне уровня цен на энергоносители и бензин, рынок обеспечен, ситуация находится под контролем, заявили в Кремле.

"Рынок топлива полностью обеспечен. Существуют колебания цен по разным причинам, но вы знаете, что правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители, на бензин оставался в стабильной зоне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил о принятом решении по запрету на экспорт бензина. "Поэтому меры принимаются. Рынок стабильный и ситуация под контролем", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Россия принимать дополнительные меры по защите от ударов по российской топливно-энергетической инфраструктуре, и не опасаются ли власти дефицита на рынке топлива и роста цен.

Накануне стало известно, что правительство продлило действующий в августе запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, еще и на сентябрь, для непроизводителей запрет также будет действовать и в октябре.