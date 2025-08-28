Группировка для тушения лесного пожара в Геленджике увеличена до 249 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Около 250 человек тушат возникший после падения обломков БПЛА пожар в лесничестве под Геленджиком, сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в четверг.

"По последним данным, в тушении задействовано 249 человек и более 68 единиц техники, привлечена авиация МЧС, самолет Бе-200.На место тушения прибыл министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков. Провели оперативный штаб по распределению сил и средств для борьбы с огнём", - написал Богодистов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в ликвидации возгорания было задействовано более 40 человек.

Администрация Геленджика объявила сбор добровольцев для помощи в тушении лесного пожара.

По данным министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, планируется увеличение группировки для более эффективного тушения пожара. Ситуация осложняется ветреной погодой и труднодоступной местностью.

Ранее сообщалось, что в лесничестве в районе села Криница (Геленджик) после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве: площадь пожара выросла с 0,3 га до 17 га.

Из-за пожара в Геленджике эвакуировали базу отдыха, развернут пункт временного размещения на базе школы.

Разрушений и пострадавших нет. В тушении участвуют вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Бе-200 МЧС России.

Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации. Их уже перевезли в безопасное место на катере ГИМС МЧС России.

Один из очагов пожара в районе села Береговое локализовали на площади в 2 га.