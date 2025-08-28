Поиск

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры перенесло с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года вступление в силу документа, утверждающего порядок маркировки произведений искусства, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее предполагалось, что порядок маркировки должен был быть введен с 1 сентября 2025 года и действовать до 1 сентября 2031 года. Новый документ вносит изменения в пункт 3 приказа, согласно которому теперь "настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и действует до 1 марта 2032 года".

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры, необходимость принятия проекта приказа была обусловлена тем, что федеральным законом от 31 июля "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" изменен срок вступления в силу федерального закона к которому был принят приказ ведомства. В связи с этим и вносятся соответствующие изменения.

Маркировке подлежат "обнародованные с 1 августа 1990 года произведения искусства, содержащие составляющую оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла информацию о способах, методах незаконных разработки, производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, сбыта, приобретения, использования, потребления, ввоза на территорию РФ, вывоза с территории РФ наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, местах их приобретения, о способах, методах незаконных приобретения, хранения, перевозки, пересылки, культивирования наркосодержащих растений, местах их приобретения", и включенные в соответствующий перечень.

Лицо, осуществляющее производство и/или распространение таких произведений должно нанести маркировку с предупреждением: "Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность".

Предупреждение может быть оформлено в текстовом или в аудио-формате. При этом в аудио-формате не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения, должны быть обеспечены его слышимость, а также равномерный уровень громкости.

При представлении произведения "в живом исполнении либо с использованием фонограммы произведения искусства" в проводимых театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных мероприятиях, непосредственно перед началом такого мероприятия осуществляется предупреждение в аудио формате. Также предупреждение размещается в текстовом формате на анонсирующих указанные мероприятия афишах. При проведении театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, созданного на основе произведения литературы, в отношении которого осуществляется маркировка, предупреждение осуществляется перед началом мероприятия в аудио формате.

В перечень произведений вошли аудиовизуальные произведения, музыкальные произведения с текстом, произведения изобразительного искусства (за исключением графических рассказов и комиксов), художественные фотографии.

