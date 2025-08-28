Поиск

Каждый четвертый россиянин считает свое материальное положение хорошим

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Свое материальное положение как хорошее в настоящее время оценивают 25% россиян, среди молодёжи 18-30 лет своим достатком довольны около половины (43%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Средним свое материальное положение считают более половины россиян (56%), среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 60%, показывают результаты исследования.

В РоссииОпрос показал, что россиянину для счастья нужно 195 тыс. рублей в месяцЧитать подробнее

В свою очередь 17% сограждан недовольны своим достатком, среди респондентов старше 60 лет свое материальное положение как плохое оценивает каждый пятый (22%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 2% сограждан затрудняются как-либо оценить свое материальное положение.

Опрос проводился 8-10 августа 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Школам рекомендовали составить списки для пропускного режима к 1 сентября

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Запорожская область частично обесточена после ударов БПЛА

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Число машин на досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи превысило 1,5 тыс.

Альпинист погиб, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Ученые сообщили о комфортном пребывании в космосе животных на борту капсулы "Бион-М"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });