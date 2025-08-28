Каждый четвертый россиянин считает свое материальное положение хорошим

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Свое материальное положение как хорошее в настоящее время оценивают 25% россиян, среди молодёжи 18-30 лет своим достатком довольны около половины (43%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

Средним свое материальное положение считают более половины россиян (56%), среди сограждан 46-60 лет эта доля составляет 60%, показывают результаты исследования.

В свою очередь 17% сограждан недовольны своим достатком, среди респондентов старше 60 лет свое материальное положение как плохое оценивает каждый пятый (22%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, оставшиеся 2% сограждан затрудняются как-либо оценить свое материальное положение.

Опрос проводился 8-10 августа 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.