Правительство обсудило меры поддержки металлургов на фоне роста конкуренции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Предложения о дополнительных мерах поддержки металлургической отрасли, в том числе в условиях конкуренции отечественных производителей черной и цветной металлургии с иностранными, обсудили на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, сообщила пресс-служба правительства.

На заседании, которое проводил вице-премьер Алексей Новак, помимо металлургической, была также рассмотрена ситуация в угольной отрасли и функционирование отдельных системообразующих предприятий.

В заседании участвовали министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минфина, Банка России, федеральных органов власти, крупнейших отраслевых компаний, институтов развития и финансовой сферы.

"Представители отраслевых компаний отметили улучшение ситуации в области логистики бесперебойных поставок продукции металлургического сектора на внутренний рынок и на экспорт по итогам принятых ранее на подкомиссии решений", - говорится в сообщении.

