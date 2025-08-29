МИД РФ раскритиковал запуск "евротройкой" механизма восстановления санкций против Ирана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россия осуждает запуск Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления санкций против Ирана в связи с ядерной программой, заявили в МИД РФ.

"Решительно осуждаем эти действия европейских стран и призываем международное сообщество их отвергнуть. (...) Попытки Великобритании, Германии и Франции задействовать "снэпбэк" - серьезный дестабилизирующий фактор, подсекающий предпринимаемые на различных уровнях усилия по поиску переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Тегерана", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в пятницу.

Как указали на Смоленской площади, обращение Великобритании, Германии и Франции, согласно позиции которых, Иран существенно нарушил условия соблюдения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленное 28 августа на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета Безопасности, не имеет под собой правовых оснований.

В МИД отметили, что обращение было направлено "вопреки энергичным усилиям России и Китая, направленным на создание условий для продолжения содержательного диалога об урегулировании вокруг иранской ядерной программы, включая внесение нашими странами в СБ ООН соответствующего проекта резолюции".

Кроме того, подчеркнули в МИД, у стран, направивших обращение, нет для этого процедурных возможностей. В частности, указали во внешнеполитическом ведомстве, такая "жалоба" не может быть направлена "минуя этап разрешения споров в Совместной комиссии, как это предусмотрено параграфом 36 СВПД".

"Их утверждения, что все необходимые шаги в этом отношении ими предприняты, не соответствуют действительности. Совместная комиссия СВПД не созывалась для рассмотрения европейских претензий от 14 января 2020 года, а предусмотренный параграфом 36 СВПД механизм разрешения споров не приводился в действие", - пояснили в МИД.

Там отметили, что "заключив СВПД и добросовестно выполняя его на протяжении нескольких лет, в том числе в течение года после одностороннего выхода США из "ядерной сделки", Иран закрыл все имевшиеся к нему вопросы, ради прояснения которых и заключались сами договоренности", а "проблемы в осуществлении СВПД созданы не Ираном, а западными странами, в том числе Великобританией, Германией и Францией, которые так и не дали восстановить "ядерную сделку", хотя в декабре 2022 года иранская сторона была к этому готова".

"Твердо исходим из того, что срыв реализации СВПД по вине американцев и европейцев не может стать основанием для того, чтобы вменять Тегерану требования согласно ранее отменным санкциям, тем более что сами такие требования давно утратили актуальность", - заявили на Смоленской площади.

Как подчеркнули в МИД, "первоочередной задачей на сегодняшний день является возобновление конструктивного диалога между вовлеченными сторонами и сосредоточенный коллективный поиск "развязок", позволяющих избежать нового кризиса".

"У европейских стран еще есть шанс внести созидательный вклад в общее дело, поддержав российско-китайский проект резолюции СБ ООН по поводу технической отсрочки на шесть месяцев в осуществлении СВПД и резолюции 2231. Надеемся, что они воспользуются этой возможностью, в полной мере осознав меру лежащей на них ответственности за последствия, если путь дипломатии будет ими отвергнут", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.