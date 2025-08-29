МИД РФ заявил, что гарантии безопасности Киеву должны быть результатом урегулирования

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Предоставление Украине гарантий безопасности должно быть следствием, а не условием мирного урегулирования украинского кризиса с учетом интересов России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности - это не условие, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность нашей страны", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, урегулирование, "в числе прочего, должно включать демилитаризацию, денацификацию, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание территориальных реалий, обеспечение прав русского, русскоязычного населения, прекращение гонений на каноническое православие".

"Таким образом, в основе гарантий безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России", - подчеркнула Захарова.

Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ отметила, что обсуждаемые на Западе сценарии и опции гарантий безопасности Украине "носят однобокий характер, строятся с очевидным расчетом на сдерживание России", а авторы подобных идей идут по пути втягивания Украины в НАТО.

"Такая линия нарушает принцип неделимости безопасности и закрепляет за Киевом роль стратегического провокатора на российских границах и повышает риск вовлечения альянса в вооруженный конфликт с нашей страной", - заявила Захарова.