В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1006061-8, который предполагает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что законопроект содержит ряд новелл, направленных на совершенствование кадровой политики в сфере здравоохранения, повышение качества медицинского образования и повышение кадровой обеспеченности системы здравоохранения.

Так, предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. Обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении, сообщили в министерстве.

Проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении. В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации (в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки), а также штраф в сумме двукратного размера компенсации.

По окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени (например, ординатура после специалитета) только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают минздравы регионов или конкретные медицинские организации), добавили в пресс-службе министерства.

Законопроект также предполагает, что выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника. Лица, выполняющие функции наставника, будут получать надбавку к заработной плате. По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста.

"В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - добавили в Минздраве.