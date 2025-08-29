Поиск

В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1006061-8, который предполагает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что законопроект содержит ряд новелл, направленных на совершенствование кадровой политики в сфере здравоохранения, повышение качества медицинского образования и повышение кадровой обеспеченности системы здравоохранения.

Так, предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми. Обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении, сообщили в министерстве.

Проектом закона предусмотрено усиление мер ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении. В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации (в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки), а также штраф в сумме двукратного размера компенсации.

По окончании обучения студенты-целевики смогут продолжить обучение без отработки установленного договором срока на следующей образовательной ступени (например, ординатура после специалитета) только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком (как правило, в роли заказчика выступают минздравы регионов или конкретные медицинские организации), добавили в пресс-службе министерства.

Законопроект также предполагает, что выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника. Лица, выполняющие функции наставника, будут получать надбавку к заработной плате. По окончании периода наставничества медики смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста.

"В соответствии с законопроектом, выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации", - добавили в Минздраве.

Минздрав Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Военная операция на Украине

Белоусов заявил, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Поставки в российские войска тактических дронов значительно увеличились

Поставки в российские войска тактических дронов значительно увеличились
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7055 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });