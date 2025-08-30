Пожар на рынке в Волгограде локализован

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Шесть человек спасено сотрудниками МЧС России на пожаре в Волгограде. Эвакуировано с территории рынка 600 человек. Пожар локализован на площади 3 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу утором загорелся рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Было зафиксировано горение торговых павильонов и продукции на площади 3 тыс. кв. метров.