Российские военные нанесли удар по ракетным и авиационным заводам Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ночью нанесен массированный удар по объектам на Украине с применением беспилотников и высокоточного оружия.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины", - сообщили в ведомстве в субботу.

Как отметили в Минобороны, "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".