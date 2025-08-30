Минобороны сообщило о поражении за сутки 233 беспилотников ВСУ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали почти 240 различных целей, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение суток нанесены удары по складам боеприпасов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации ВСУ.