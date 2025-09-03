Поиск

Самолет Шарм-эш-Шейх - Волгоград ушел на запасной аэродром в Самару

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Чартерный рейс, летевший из Шарм-эш-Шейха в Волгоград, приземлился в аэропорту Самары из-за вводившихся ограничений воздушного пространства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Волгоградского аэвиапредприятия.

"Самолет из Египта (Шарм-эш-Шейх) ушел на запасной в Самару. Сейчас ограничения сняты, ждем задержанные рейсы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в данный момент задерживаются рейсы из Москвы, Махачкалы, Самары, а также в Москву, Новосибирск и Сургут.

Отменены четыре рейса в Москву и из столицы.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт возобновил работу около 6:00 по Москве.

