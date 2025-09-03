Путин отметил, что отношения РФ-КНДР приняли особый союзнический характер

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Отношения России и КНДР за последнее время превратились в союзнические, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последнее время отношения между нашими странами приняли доверительный, дружеский и союзнический характер", - сказал он на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Путин отметил, что вместе с Ким Чен Ыном принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, подчеркнув, что эти события напрямую касались как России, так и КНДР.

"Наши страны принимали участие в общей борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом", - пояснил российский президент.

"Очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу", - добавил он.



