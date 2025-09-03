Путин на ВЭФ проведет совещание по энергетике Дальнего Востока

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На "полях" Восточного экономического форума президент России Владимир Путин проведет совещание о развитии энергетики региона.

"На ВЭФе будет субстантивное совещание по развитию ТЭКа на Дальнем Востоке. Будут обсуждаться вопросы электрогенерации. Участников будет много", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил: "Будут встречи: с губернатором Кожемяко (губернатор Приморья Олег Кожемяко - ИФ), ещё с главами регионов, традиционно будет беседа с Трутневым (вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - ИФ). В формате видеоконференции будут представлены новые объекты, новые компании, ТОРы - Трутнев будет представлять президенту".

"Завтра целый день будет посвящен предметным вопросам развития Дальнего Востока", - сказал Песков.