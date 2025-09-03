Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

После этого лидеры РФ и КНДР продолжили беседу один на один

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном с участием делегаций завершились, передает корреспондент "Интерфакса".

Беседа лидеров "на полях" торжественных мероприятий в Пекине продлилась более 1,5 часов. Со стороны РФ в переговорах принимали участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

После завершения переговоров с участием делегаций Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу один на один.

Лидеры РФ и КНДР приехали на эту встречу вместе в машине российского президента Aurus после торжественного приёма по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.