Возгорание сухостоя к западу от Симферополя локализовали на 150 га

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание сухой растительности в Симферопольском районе Крыма на 150 гектарах, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС в субботу.

Отмечается, что пожар в районе села Камышинка локализован в 16:00.

О пожаре около села Камышинка стало известно в субботу. Сообщалось, что площадь пожара составляет 150 га, а тушение огня осложнено сильным ветром и жаркой погодой.

К ликвидации возгорания привлекли больше 100 человек и 30 единиц техники, включая вертолет Ми-8 МЧС.

Крым МЧС Камышинка
