Очереди машин перед Крымским мостом устранены
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
"19:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр к 14:00 воскресенья.
Предыдущий раз больше тысячи автомобилей в очередях перед Крымским мостом фиксировали 4 сентября.