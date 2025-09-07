Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"19:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин скопилось в очереди на досмотр к 14:00 воскресенья.

Предыдущий раз больше тысячи автомобилей в очередях перед Крымским мостом фиксировали 4 сентября.