Глава Энергодара сообщил об атаке города беспилотниками

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации города Энергодар Максим Пухов сообщил об атаке беспилотников на город.

"Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 подавлены системой РЭБ", - написал он в Telegram.

Атака на город продолжается.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 6 сентября.