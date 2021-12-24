В Ростове задержан экс-директор "Водоканала", не признававший увольнение

Он месяц держал осаду в своем офисе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Ростове задержан бывший директор местного "Водоканала" Дмитрий Кубрак, который больше месяца провел в одном из административном зданий предприятия, забаррикадировавшись и оспаривая свое увольнение.

"Кубрака вывели из здания предприятия, он задержан," - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, в отношении бывшего топ-менеджера возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).

В ноябре мэрия Ростова-на-Дону подала в арбитражный суд иск о досрочном увольнении Кубрака "за неэффективную экономическую политику". Чиновники также сообщили в правоохранительные органы о его возможных нарушениях в финансово-хозяйственной сфере. Совет директоров "Водоканала" избрал новым гендиректором Михаила Поркшеева.

Кубрак назвал свое увольнение "рейдерским захватом" и заявил, что городская администрация поддерживает этот "захват". Он оспорил увольнение в суде и в конце ноября забаррикадировался с несколькими сотрудникками в офисе, где находился его рабочий кабинет. 4 декабря охранник Кубрака объяснил региональному изданию "161.ru", что в здании были отключены вода и свет, а входы были заблокированы неизвестными. 6 декабря в пресс-службе "Ростовводоканала" сказали, что предприятию придется попросить помощи у правоохранительных органов, чтобы решить проблему.

АО "Евразийский" (Москва) владеет 74,85% акций "Ростовводоканала", еще одним акционером предприятия является мэрия Ростова-на-Дону.