Поиск

Росинкас отмечает снижение объема инкассации наличных и рост стоимости услуг

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объем инкассации наличных снижается, это приводит к росту стоимости услуг, заявил президент - председатель правления Российского объединения инкассации (Росинкас, подконтролен Банку России) Сергей Верейкин на международном Плас-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2025".

"Мы фиксируем постоянное, плавное, а иногда и не очень плавное снижение количества заездов, количества нашей работы. (. . .) Соответственно, сама стоимость услуги растет", - сообщил он.

Он призвал искать пути решения проблемы. "Не обойдется все равно без инвестиций в отрасль, потому что нужно, в принципе, что-то предпринимать", - сказал он.

Верейкин отметил, что в ряде отдаленных регионов России нужно обеспечивать наличное денежное обращение. В этом плане Росинкас совместно с ЦБ прорабатывает вопрос обеспечения доступности для граждан наличных из инфраструктуры не только банков, но и торгово-сервисных предприятий.

"У нас есть такая задача, мы ее прорабатываем, и, я надеюсь, она тоже войдет в наши стратегические планы", - отметил глава Росинкаса.

Сергей Верейкин Росинкас Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Военная операция на Украине

В результате атаки ВСУ на Сочи погиб мужчина

Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт Сочи приостановил работу
Военная операция на Украине

Два человека погибли, 16 пострадали в результате украинских ударов ракетами и дронами по ДНР

Что произошло за день: понедельник, 8 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });