Росинкас отмечает снижение объема инкассации наличных и рост стоимости услуг

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объем инкассации наличных снижается, это приводит к росту стоимости услуг, заявил президент - председатель правления Российского объединения инкассации (Росинкас, подконтролен Банку России) Сергей Верейкин на международном Плас-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение 2025".

"Мы фиксируем постоянное, плавное, а иногда и не очень плавное снижение количества заездов, количества нашей работы. (. . .) Соответственно, сама стоимость услуги растет", - сообщил он.

Он призвал искать пути решения проблемы. "Не обойдется все равно без инвестиций в отрасль, потому что нужно, в принципе, что-то предпринимать", - сказал он.

Верейкин отметил, что в ряде отдаленных регионов России нужно обеспечивать наличное денежное обращение. В этом плане Росинкас совместно с ЦБ прорабатывает вопрос обеспечения доступности для граждан наличных из инфраструктуры не только банков, но и торгово-сервисных предприятий.

"У нас есть такая задача, мы ее прорабатываем, и, я надеюсь, она тоже войдет в наши стратегические планы", - отметил глава Росинкаса.