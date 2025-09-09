Что произошло за день: вторник, 9 сентября

Отставка премьера Непала и продолжающиеся беспорядки, удар Израиля по целям в Катаре, "Домодедово" - в план продаж госактивов на 2025 год

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Непале продолжились беспорядки, несмотря на отказ властей от запрета на работу крупных соцсетей. Протестующие подожгли парламент и резиденцию премьера, разграбили дома министров. Премьер-министр Непала подал в отставку. Также сообщалось об отставке президента Непала, но в его канцелярии информацию опровергли. На фоне беспорядков из тюрьмы Накху в городе Латитпур сбежали полторы тысячи заключенных.

- Израиль нанес авиаудары по зданиям в Дохе, где находились лидеры ХАМАС. Власти Катара осудили атаку, израильское руководство сообщило, что страна сама инициировала операцию и "берет на себя полную ответственность за эти действия". Арабские СМИ сообщали о гибели одного из лидеров ХАМАС Халиль аль-Хайя, но палестинское движение отвергает эту информацию.

- Минфин включил аэропорт "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 год и заинтересован в том, чтобы реализовать его "как можно быстрее".

- Рубль вечером во вторник подешевел к юаню, обновив минимум с начала апреля. Юань к 19:00 подорожал на 18,4 копейки, до 11,778 рубля.

- "Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен.

- "Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда. В частности, ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4х36х30 см до 15х36х30 см.