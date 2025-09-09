Поиск

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Министерство заинтересовано в том, чтобы реализовать его "как можно быстрее"

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ включил недавно перешедший в собственность Росимущества аэропорт "Домодедово" в план продажи госактивов на этот год, планирует реализовать его на открытых торгах как можно быстрее, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"У нас много компаний, которые по решениям, искам Генеральной прокуратуры поступают в казну. Много достаточно таких случаев, они все, собственно, публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, как государственный менеджмент, а чтобы быстрее продавать в рынок. Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества", - сказал Силуанов в эфире Радио РБК.

По его словам, в 2025 г. в бюджет уже поступило порядка 30 млрд рублей от таких продаж, и Минфин рассчитывает, что по итогам года этот показатель может вырасти до 100 млрд руб. или даже больше.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли этот прогноз, что аэропорта "Домодедово" в плане продаж на этот год нет, министр сказал: "В плане продажи есть, но посмотрим, успеем ли до конца года это сделать". Силуанов отметил, что Минфин заинтересован в том, чтобы "как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс".

"Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена, и было состязательство", - подчеркнул Силуанов.

Также министр подтвердил планы по продаже в ближайшее время контрольного пакета "Южуралзолота" (ЮГК).

Минфин РФ Антон Силуанов Домодедово
