Поиск

Гендиректором УЗГА стал бывший глава РКК "Энергия" Игорь Озар

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) сменило руководителя предприятия, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Новым гендиректором предприятия стал Игорь Озар, который до середины апреля 2025 года возглавлял ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (головная организация по пилотируемым космическим системам, производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс"). До этого Озар занимал должность гендиректора ПАО "Сухой".

Озар сменил на посту главы УЗГА Леонида Лузгина, который руководил предприятием с 28 мая 2024 года.

Данные об изменении руководителя компании зарегистрированы в ЕГРЮЛ 9 сентября.

Кадровые перестановки в УЗГА не комментируют.

"Уральский завод гражданской авиации" ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. В настоящее время УЗГА проводит сертификационные испытания "Байкала".

Первые 50 легкомоторных самолетов "Байкал" будут изготовлены для альянса "Аэрохимфлот". Соответствующий договор альянс, УЗГА и "Государственная транспортная лизинговая компания" подписали 4 сентября текущего года.

УЗГА Уральский завод гражданской авиации РКК "Энергия" Игорь Озар Леонид Лузгин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

ФСБ сообщила о пресечении в Ижевске покушения на одного из ведущих сотрудников ОПК

Трамп планирует побеседовать с Путиным не позднее следующей недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона

Минцифры опровергло информацию о содержании обновленного "белого списка" сайтов и сервисов

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 9 сентября

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7129 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2387 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });