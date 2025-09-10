Гендиректором УЗГА стал бывший глава РКК "Энергия" Игорь Озар

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) сменило руководителя предприятия, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Новым гендиректором предприятия стал Игорь Озар, который до середины апреля 2025 года возглавлял ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (головная организация по пилотируемым космическим системам, производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс"). До этого Озар занимал должность гендиректора ПАО "Сухой".

Озар сменил на посту главы УЗГА Леонида Лузгина, который руководил предприятием с 28 мая 2024 года.

Данные об изменении руководителя компании зарегистрированы в ЕГРЮЛ 9 сентября.

Кадровые перестановки в УЗГА не комментируют.

"Уральский завод гражданской авиации" ведет работы по легкому многоцелевому самолету "Байкал" и турбовинтовому региональному самолету "Ладога", которые должны прийти на смену самолетам местных воздушных линий Ан-2, а также региональным Як-40, Ан-24 и Ан-26. В настоящее время УЗГА проводит сертификационные испытания "Байкала".

Первые 50 легкомоторных самолетов "Байкал" будут изготовлены для альянса "Аэрохимфлот". Соответствующий договор альянс, УЗГА и "Государственная транспортная лизинговая компания" подписали 4 сентября текущего года.