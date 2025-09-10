В Белгороде приостановлена работа гипермаркетов из-за оперативной ситуации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о временном закрытии крупных торгово-развлекательных центров в Белгороде в связи с оперативной ситуацией.

Ранее утром он сообщил об атаке беспилотников на Белгород. Удару подверглось здание правительства Белгородской области, уточнил Гладков. В результате взрыва повреждены фасад и остекление здания.

Из-за падения обломков сбитого беспилотника в городе загорелся частный дом. Пожарные локализовали возгорание.



По уточненным данным, в результате утренней атаки на город пострадала 16-летняя девушка. Она получила баротравму при взрыве беспилотника и сама вызвала скорую помощь. Лечиться она будет амбулаторно. Кроме здания правительства, в городе повреждения получили частное домовладение и два многоквартирных дома.