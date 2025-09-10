Поиск

В Белгороде приостановлена работа гипермаркетов из-за оперативной ситуации

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о временном закрытии крупных торгово-развлекательных центров в Белгороде в связи с оперативной ситуацией.

Ранее утром он сообщил об атаке беспилотников на Белгород. Удару подверглось здание правительства Белгородской области, уточнил Гладков. В результате взрыва повреждены фасад и остекление здания.

Из-за падения обломков сбитого беспилотника в городе загорелся частный дом. Пожарные локализовали возгорание.

По уточненным данным, в результате утренней атаки на город пострадала 16-летняя девушка. Она получила баротравму при взрыве беспилотника и сама вызвала скорую помощь. Лечиться она будет амбулаторно. Кроме здания правительства, в городе повреждения получили частное домовладение и два многоквартирных дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

ФСБ сообщила о пресечении в Ижевске покушения на одного из ведущих сотрудников ОПК

Трамп планирует побеседовать с Путиным не позднее следующей недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона

Минцифры опровергло информацию о содержании обновленного "белого списка" сайтов и сервисов

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 9 сентября

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7129 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2387 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });