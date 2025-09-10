Житель Белгорода ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В результате продолжающихся атак беспилотников на Белгород был ранен еще один житель города, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в телеграм-канале.

Взрывом были повреждены социальный и коммерческий объекты, осколками посекло автомобиль.

Ранее этим утром Гладков сообщил, что в результате взрыва дрона в Белгороде получила баротравму 16-летняя девушка. Областной центр атакуют с утра, в городе повреждены здание правительства Белгородской области, частное домовладение и два многоквартирных дома. Из-за сложившейся оперативной ситуации было решено закрыть крупные торговые центры.