Кремль не получал запросов на контакты от руководства Польши

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Запросов от руководства Польши на контакты не поступали в Кремль после сообщений о нарушении воздушного пространства этой страны беспилотниками, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, насколько мне известно, нет", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, поступали ли в Кремль запросы о контактах от руководства Польши.

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотников. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Утром 10 сентября силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что беспилотники были российскими.

Комментировать сам инцидент Песков отказался: "В данном случае мы не хотели бы никак комментировать, это не в нашей компетенции, это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации".

Ему сообщили об обвинениях в провокации, последовавшие в адрес России от руководства ЕС и НАТО.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации, чаще всего, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию", - ответил Песков.