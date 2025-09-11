Правительство предложило 11 кандидатов в совет директоров ГТЛК

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров АО "Государственная транспортная лизинговая компания", говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Так, в совет предложен исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов, заведующий кафедрой финансового менеджмента в госсекторе национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Алексей Лавров, заместитель мэра Москвы Максим Лискутов, министр транспорта Андрей Никитин, первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

В списке также гендиректор ГТЛК Михаил Парнев, замминистра транспорта Владимир Потешкин, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. В качестве независимого директора предложен спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Информации о нынешнем составе совета директоров ГТЛК в открытом доступе нет.

Зимой 2024 года правительство также выдвигало 11 кандидатов в совет директоров ГТЛК. Среди них были Ликсутов, Окладникова и Песков.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.