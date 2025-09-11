Поиск

Правительство предложило 11 кандидатов в совет директоров ГТЛК

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло 11 кандидатов в совет директоров АО "Государственная транспортная лизинговая компания", говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации.

Так, в совет предложен исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, первый замминистра транспорта Валентин Иванов, замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов, заведующий кафедрой финансового менеджмента в госсекторе национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Алексей Лавров, заместитель мэра Москвы Максим Лискутов, министр транспорта Андрей Никитин, первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

В списке также гендиректор ГТЛК Михаил Парнев, замминистра транспорта Владимир Потешкин, замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. В качестве независимого директора предложен спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Информации о нынешнем составе совета директоров ГТЛК в открытом доступе нет.

Зимой 2024 года правительство также выдвигало 11 кандидатов в совет директоров ГТЛК. Среди них были Ликсутов, Окладникова и Песков.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

Андрей Никитин Василий Шпак ГТЛК Правительство Ирина Окладникова Максим Лискутов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 11 сентября

В России создадут оргкомитет по празднованию 300-летия со дня рождения Суворова

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

Авиакомпания "Победа" возобновит полеты в Краснодар с 19 сентября

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Краснодарский аэропорт с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов

Дмитрий Быков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Дмитрий Быков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

"Мосбиржа" приостановила торги на срочном рынке

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

Золотов сообщил о воссоздании танковых подразделений в Росгвардии

Перевозки через "Шереметьево" в июле впервые в этом году ушли в минус

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });