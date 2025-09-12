В МИД РФ пообещали принять меры из-за планов производить в Дании ракетное топливо для Украины

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Москва предпримет адекватные меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз для национальной безопасности", - сказала она на брифинге в пятницу.

Захарова добавила, что подобные планы "подтверждают враждебный милитаристский курс Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

"Это несет риски дополнительной эскалации", - отметила Захарова.

Ранее западные СМИ со ссылкой на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена сообщали о том, что украинская компания займется производством на датской территории топлива для дальнобойных ракет.



