Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ЧП с канаткой на Эльбрусе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело завели в Кабардино-Балкарии после аварии на канатной дороге на горе Эльбрус, где погибли два человека, сообщает управление СКР по республике в пятницу.

"Следователями и криминалистами следственного управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц).

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Погибли два человека, еще девять пострадали. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.



