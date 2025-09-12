СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник военного представительства Минобороны Андрей Тюрин задержан и арестован по подозрению в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете.

Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК).

По данным следствия, в 2020-2021 годах госзаказчик заключил с ПАО "Объединенная авиационная корпорация" многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств, а обязанности по контролю за исполнением этих контрактов возлагались на Тюрина.

"В 2021-2023 годах Тюрин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта", - говорится в сообщении.

В результате, по данным СКР, "условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей".