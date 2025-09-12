Поиск

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина

СКР сообщил об аресте бывшего начальника военного представительства Минобороны Тюрина
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бывший начальник военного представительства Минобороны Андрей Тюрин задержан и арестован по подозрению в злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа, сообщили в Следственном комитете.

Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК).

По данным следствия, в 2020-2021 годах госзаказчик заключил с ПАО "Объединенная авиационная корпорация" многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств, а обязанности по контролю за исполнением этих контрактов возлагались на Тюрина.

"В 2021-2023 годах Тюрин, злоупотребляя своими должностными полномочиями, организовал подписание фиктивных документов о стоимости и технических характеристиках указанных специальных изделий, не соответствовавших условиям государственного контракта", - говорится в сообщении.

В результате, по данным СКР, "условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб свыше 40 млн рублей".

Минобороны СКР Андрей Тюрин ОАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским гостиницам могут разрешить заселять туристов через Max

В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина до сентября

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

На выборы разного уровня выдвинуты 1616 участников и ветеранов СВО

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

Отменены ограничения для аэропортов Ярославля, Иванова и "Пулково"

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу

"Коммерсантъ" сообщил, что маркировка звонков от юрлиц еще не заработала в полную силу
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 221 украинский беспилотник над регионами РФ

Минобороны РФ сообщило о старте стратегических маневров "Запад-2025"

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2
Военная операция на Украине

Отражена атака 20 украинских БПЛА на Ленинградскую область

Голосование на региональных и муниципальных выборах стартует в субъектах России

Голосование на региональных и муниципальных выборах стартует в субъектах России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });