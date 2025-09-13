Движение на нескольких улицах Москвы будет закрыто в День города из-за велофестивалей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в День города будет временно ограничено движение для транспорта на ряде улиц в связи с проведением Осеннего велофестиваля и велогонки "CyclingRace: Москва", сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, до 07:00 13 сентября будет ограничено движение по первой полосе на Крылатской улице. Движение также будет закрыто с 22:00 12 сентября до окончания мероприятия на площади перед главным входом ВДНХ, 13 сентября - с 00:01 до окончания мероприятия в Продольном, первом и втором Поперечных проездах и на улице Крылатская.

Не будет движения в День города с 07:00 до 12:00 на улицах Нижние Мневники, Крылатская, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, а также в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту.

Кроме того, движение будет ограничено 13 сентября с 12:00 и до прохождения велоколонны на улицах Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, в Алабяно-Балтийском тоннеле и по Новому Карамышевскому мосту. Ограничения движения коснутся участков Московского скоростного диаметра (МСД) в сторону трассы М-11, съездов с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу в сторону области.

В дептрансе сообщили, что парковка будет временно запрещена с 00:01 12 сентября до окончания мероприятия на Крылатской улице, в местном проезде в районе памятника "Рабочий и Колхозница", во втором Поперечном проезде, на улице Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика, с 00:01 13 сентября до окончания мероприятия - на всех участках временных перекрытий.

Кроме того, в День города меняются маршруты наземного городского транспорта в Хорошёво-Мнёвниках, Крылатском и на ВДНХ. С 11:30 до окончания Осеннего велофестиваля трамваи не будут ходить к метро "ВДНХ" и в Останкино. Дептранс рекомендует пользоваться автобусами на улице Академика Королёва и к метро "ВДНХ".

Помимо этого, 13 сентября в связи с проведением забега "Кросс нации" временно будет перекрыто движение для транспорта на улице Крылатская. В частности, движения не будет с 14:00 до 20:00 на улице Крылатская от дома 2А до дома 15. С 00:01 до окончания мероприятия на участке перекрытия будет запрещена парковка.