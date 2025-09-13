Поиск

Космические аппараты после пуска с Плесецка выведены на целевую орбиту

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Космический аппарат в интересах Минобороны РФ и учебно-исследовательский аппарат "Можаец-6" в расчетное время выведены на целевую орбиту, сообщили в субботу в военном ведомстве.

Как сообщалось, с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны и учебно-исследовательским космическим аппаратом "Можаец-6", разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.

"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали там.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. Им присвоены порядковые номера "Космос-2595" и "Космос-2596".

После выведения космических аппаратов на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о них в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.

