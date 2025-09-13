Поиск

Балтфлот на учениях отработал противодействие подводным диверсантам "противника"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийского флота в соответствии с планом стратегических учений "Запад-2025" выполнили комплекс задач по предназначению, сообщает Минобороны России.

"По замыслу учения, в районах базирования кораблей флота было зафиксировано движение подводных объектов, находящихся в акватории несанкционированно. На кораблях в подразделениях антитеррора была объявлена боевая тревога, приведены в готовность к применению технические средства и вооружение, подняты в воздух вертолеты морской авиации", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

В районы нахождения объектов направились патрульные катера с военнослужащими. Бойцы отрядов ПДСС, используя технические средства обнаружения, выявили позиции диверсантов и поразили живую силу условного противника с применением противодиверсионных гранатометов ДП-61 "Дуэль", сообщает Минобороны.

Также расчетом противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса ДП-62 "Дамба" была выполнена практическая стрельба по условному противнику в заданном квадрате морского полигона на расстоянии до трех километров от уреза воды. Кроме того, личный состав отряда по борьбе с ПДСС предотвратил прорыв условных подводных диверсантов к кораблям. Были отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия, говорится в сообщении.

К отработке задач привлекались патрульные катера типа "Грачонок" и "Раптор", специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой, свыше 15 единиц военной и специальной техники и до 200 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

