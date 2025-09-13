Памфилова заявила, что землетрясение на Камчатке не повлияло на проведение выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение в Камчатском крае, где проходят выборы губернатора региона, не повлияло на работу избирательных участков, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Камчатский край второй день голосует, выбирают губернатора. Вчера там снова произошло землетрясение (...). Зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7 баллов, то есть это мощные толчки. Но, однако, оно не повлияло на организацию выборов и работу наших избирательных участков", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.