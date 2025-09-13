Поиск

Памфилова заявила, что землетрясение на Камчатке не повлияло на проведение выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение в Камчатском крае, где проходят выборы губернатора региона, не повлияло на работу избирательных участков, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В РоссииЗемлетрясение магнитудой 6,3 произошло возле КамчаткиЧитать подробнее

"Камчатский край второй день голосует, выбирают губернатора. Вчера там снова произошло землетрясение (...). Зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7 баллов, то есть это мощные толчки. Но, однако, оно не повлияло на организацию выборов и работу наших избирательных участков", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Элла Памфилова Камчатский край
