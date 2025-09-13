80% подавших заявки избирателей дистанционно проголосовали на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,3 млн или 80% подавших заявки избирателей уже проголосовали на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

"Всего на федеральной платформе к этому времени голоса отдали более 1,3 млн человек. Общая явка составляет 80% от зарегистрированных на ДЭГ избирателей", - говорится в сообщении.

В ДЭГ принимают участие 24 региона. "Выборы стартовали также в Курганской области и Северной Осетии - Алании. На 12:00 по Москве явка ДЭГ в этих регионах составляет 65% и 35% соответственно", - уточнили в Минцифры.

В топ регионов по явке на 12:00 по московскому времени вошли: Смоленская область - 86%, Магаданская область - 85%, Свердловская область - 84%, Костромская область - 83%, Белгородская, Липецкая области, Чувашия - 82%.

В Минцифры напомнили, что проголосовать на выборах с помощью платформы ДЭГ можно до 20:00 14 сентября по местному времени. "Если вы не подавали заявление на участие в ДЭГ заранее, сделать выбор можно на своем избирательном участке. Адрес указан в личном кабинете избирателя на Госуслугах", - добавили в министерстве.