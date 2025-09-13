Выборы глав семи регионов России запланированы в сентябре 2026 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре следующего года, помимо выборов депутатов Госдумы девятого созыва, пройдут выборы глав семи регионов, а также выборы депутатов заксобраний в 39 субъектах Российской Федерации, сообщается в презентации ЦИК РФ.

"Плановые кампании ЕДГ-2026: выборы депутатов ГД РФ девятого созыва; выборы глав субъектов РФ (7 субъектов); выборы депутатов законодательных собраний субъектов РФ (39 субъектов)", - говорится в презентации, которую продемонстрировал зампредседателя ЦИК Николай Булаев в информационном центре комиссии в субботу.

Выборы глав регионов пройдут в Республике Мордовия, Республике Тыва, Чеченской Республике, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, отмечается в презентации.