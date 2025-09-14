Солодов лидирует на выборах губернатора Камчатского края

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов (от партии "Единая Россия") лидирует на выборах губернатора региона с 79,71% голосов по итогам обработки 1,19% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Роман Литвинов (КПРФ) с 8,58% голосов, на третьем - Василина Кулиева (ЛДПР) с 6,25% голосов, на четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин (2,75% голосов).

На пост губернатора Камчатского края претендуют четыре кандидата: действующий глава региона Владимир Солодов ("Единая Россия"), представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.

В Камчатском крае, по данным на 1 июля, зарегистрировано 225 626 избирателей. Для победы на выборах губернатора кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.